Актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Ник Паскаль получил пожизненный срок Фото: T.Conrad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда популярного ситкома «Как я встретил вашу маму» Ник Паскаль проведет за решеткой от 32 лет до пожизненного. Так суд наказал артиста за зверское нападение на бывшую девушку-визажиста. Об этом сообщает Mirror.

По данным прокуратуры, в мае 2024 года Паскаль ворвался в дом Элли Шехорн в Калифорнии. Он нанес жертве более 20 ножевых ранений, после чего попытался сбежать в Мексику.

Беглеца задержали на границе в Техасе. Актера признали виновным в покушении на убийство, изнасиловании и домашнем насилии. Элли Шехорн рассказала в суде, что чудом выжила, заперевшись в ванной, а подсудимый выломал дверь.

Прокурор Натан Хохман заявил, что приговор возлагает на Паскаля ответственность за ужас перед доверившейся ему женщиной. Сам актер выразил скорбь и пообещал сосредоточиться на трезвости и апелляции.

Ранее в США суд вынес приговор актеру Натану Чейзингу Хорсу, известному по фильму «Танцующего с волками». Судья приговорил его к пожизненному заключению за сексуальное насилие над женщинами и несовершеннолетними девочками.