Минфин: налоговые изменения из-за запрета экспорта авиакеросина не планируются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что внесение изменений в Налоговый кодекс в связи с запретом на экспорт авиакеросина не планируется.

«Никаких изменений в этой части в Налоговый кодекс в связи с этим не планируем», — сказал он.

Напомним, с 1 июня российское правительство ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября.

3 июня стартовал очередной Петербургский международный экономический форум — уже 29-й по счету. Как писал KP.RU, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам в рамках ПМЭФ, что состав участников форума свидетельствует о полном провале политики глобалистов. Российский политик назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием.