"Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля": Трамп выступил с резким заявлением

Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения проведением операции против Ирана Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас Израиль от потенциального уничтожения своим решением начать военную операцию против Ирана. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью газете New York Post.

«Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», - сказал Трамп.

По словам президента США, решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Американский лидер опроверг предположения, что Соединенные Штаты были втянуты этот конфликт Израилем.

«И я начал это, потому что мы не может позволить Ирану обладать ядерным оружием», - добавил он.