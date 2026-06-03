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НовостиВ мире3 июня 2026 11:34

"Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля": Трамп выступил с резким заявлением

Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения проведением операции против Ирана
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения проведением операции против Ирана

Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения проведением операции против Ирана

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас Израиль от потенциального уничтожения своим решением начать военную операцию против Ирана. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью газете New York Post.

«Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», - сказал Трамп.

По словам президента США, решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Американский лидер опроверг предположения, что Соединенные Штаты были втянуты этот конфликт Израилем.

«И я начал это, потому что мы не может позволить Ирану обладать ядерным оружием», - добавил он.