Кризис на Ближнем Востоке сорвал план ЕС запретить перевозку нефти из РФ Фото: Shutterstock.

Ситуация в Ормузском проливе охладила интерес западных стран к идее полного запрета на морские перевозки российской нефти, отметил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью Euronews.

«События в проливе однозначно поменяли все расчеты относительно энергетики. В настоящий момент все западные страны сталкиваются с проблемами с доступом к энергии по резонным ценам, цены выросли, есть недостаток предложения, в частности в сфере готовых продуктов - дизель, авиатопливо и так далее. В этих условиях больше нет аппетита принимать дополнительные меры, которые могут усугубить ситуацию», - сказал он.

Спецпредставитель ЕС заявил, что в 21-м пакете санкций против России не будет полного запрета на морские перевозки российской нефти для западных судов. Он также подчеркнул, что на саммите G7 в Эвиане 15-17 июня эта тема тоже не будет рассматриваться.

Ранее KP.RU сообщил, что вместо полного запрета нефти из РФ оголтелые евробюрократы хотят ввести очередной потолок цен.