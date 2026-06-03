Ани Лорак сообщила об отмене концертов в трёх городах: в чем причина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Каролина Куек, выступающая под сценическим именем Ани Лорак, объявила о срыве своих выступлений сразу в трех дальневосточных городах. Речь идет об отмене концертов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Об этом артистка написала в соцсетях.

Исполнительница объяснила своим поклонникам, что очень ждала личной встречи с ними, однако по причинам, которые от нее не зависят, концерты в этих населенных пунктах не состоятся. Позже ситуацию прояснили организаторы тура. Они уточнили, что местные органы управления и администрации регионов просто не согласовали эти выступления.

Тур певицы должен был пройти в начале июня — концерты были запланированы на 3, 5 и 7 числа. Организаторы пообещали зрителям, что все потраченные на билеты деньги будут возвращены в полном объеме.

Недавно Ани Лорак спросили о ее отношении к возможному закону, запрещающему музыкантам петь под фонограмму. Певица неожиданно для многих поддержала эту инициативу. Она добавила, что сама никогда не поет под плюс, и выразила мнение, что после принятия такого закона в России сразу станет ясно, кто из ее коллег действительно заслуживает свои гонорары.