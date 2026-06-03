Музаев: В первый день ЕГЭ-2026 четырех человек удалили с экзаменов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день основного периода ЕГЭ-2026 с экзаменов были удалены четыре человека, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Один участник был удален за использование средств связи, еще трое — за использование шпаргалок. Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ученики российских школ сдавали три предмета: химию, литературу и историю. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что участники ЕГЭ, сдавшие первый экзамен в понедельник смогут получить результаты тестирования 13 июня.

Как писал KP.RU, ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил разрешить выпускникам пересдавать более одного предмета ЕГЭ с целью улучшения результатов. Он назвал «абсолютно верным решением» введение с 2024 года возможности пересдавать ЕГЭ для повышения баллов. Пока это распространяется только на один экзамен по выбору.