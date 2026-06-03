ВЭБ.РФ готовит проект закона об объединенном пенсионном фонде с госконтролем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ВЭБ.РФ совместно с правительством разрабатывает законопроект о создании единого пенсионного фонда под государственным контролем. Рассматривается возможность участия в проекте банка ВТБ. Об этом заявил Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, на заседании Совета Федерации.

"Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям, пока мы обсуждаем участие ВЭБ и ВТБ", - сказал Шувалов.

Шувалов отметил, что после утверждения нового федерального закона группа ВЭБ будет иметь возможность использовать дополнительные финансовые средства для управления долгосрочными сбережениями граждан и пенсионными накоплениями. Эти ресурсы также будут направлены на инвестирование в передовые технологические проекты.

Ранее KP.RU сообщил, что накопительные пенсии в России повысят на 17,1% с 1 августа 2026 года.