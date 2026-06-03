Пашинян заявил, что хочет встретиться с Путиным после выборов в Армении Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным сразу после парламентских выборов, намеченных в республике на 7 июня. По словам главы армянского кабмина, стороны уже принципиально договорились о дальнейших переговорах.

Политик рассказал о деталях разговора с российским лидером во время встречи с жителями Гегаркуникской области. Пашинян пояснил, что Путин звонил ему 1 июня, чтобы поздравить с днем рождения, однако беседа вышла за рамки простых любезностей.

Стороны перешли к обсуждению практических вопросов и условились, что после выборов премьер снова приедет в Россию для решения текущих задач.

Ранее KP.RU писал про телефонный разговор лидеров двух стран, который состоялся 1 июня. В центре внимания оказались итоги недавнего саммита в Астане, а именно результаты заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая.