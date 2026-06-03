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НовостиПолитика3 июня 2026 12:17

Захарова: Голосуя за национальные интересы, граждане Армении могут спасти страну

Захарова заявила, что жители Армении должны сделать выбор в пользу национальных интересов страны на предстоящих выборах
Мария МАМАЕВА
Захарова: голосуя за национальные интересы граждане Армении могут спасти страну

Захарова: голосуя за национальные интересы граждане Армении могут спасти страну

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Армению могут спасти только ее граждане. Как подчеркнула дипломат, жители страны должны сделать свой выбор на голосовании в пользу национальных интересов государства.

«(Граждане Армении - прим. ред.) имеют все возможности сейчас сделать выбор в пользу своей собственной страны с учетом национальных интересов», - заявила Захарова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России указали на попытки Европейского союза вмешаться в парламентские выборы в Армении по молдавскому сценарию. Как заявили в ведомстве, за риторикой о поддержке демократии и реформ в стране скрывается расчет на ослабление связей Еревана с традиционными партнерами.