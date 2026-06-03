ПСБ и МФЦ Санкт-Петербурга будут развивать цифровую инфраструктуру региона

ПСБ и СПб ГКУ «МФЦ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях в сфере развития цифровой и информационной инфраструктуры для граждан. Свои подписи под документом поставили Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, и Максим Александров, директор СПб ГКУ «МФЦ».

Стороны закрепили намерения совместно запускать социально значимые и инфраструктурные проекты, направленные на расширение форматов взаимодействия с гражданами и повышение доступности банковских сервисов и государственных услуг, а также развивать новые форматы цифрового обслуживания и консультирования жителей.

Ключевое направление сотрудничества - развитие экосистемы единой карты петербуржца. Проект уже стал важной составляющей города и объединяет государственные цифровые сервисы и банковские продукты. В партнерстве с МФЦ Санкт-Петербурга ПСБ намерен масштабировать эту модель: расширить набор доступных услуг, включая муниципальные и социальные, и упростить для граждан получение финансовых сервисов в "одном окне".

«Мы продолжаем развивать взаимодействие с регионами и поддерживать проекты, которые делают цифровую финансовую инфраструктуру доступнее. Единая карта петербуржца - один из таких примеров. Наша общая цель с МФЦ - создавать современные, безопасные и понятные сервисы для комфортной жизни и финансового благополучия жителей Санкт-Петербурга. Подписанный меморандум позволит масштабировать эту работу», – отметил Алексей Щавелев.

«Сегодня МФЦ Санкт-Петербурга предоставляют 388 услуг для жителей и бизнеса по принципу «одного окна». Расширяя линейку банковских сервисов, представленных в МФЦ, мы стремимся сберечь время петербуржцев, которым не нужно будет посещать офисы различных учреждений. Больше услуг за одно посещение – это принцип, заложенный в стратегию развития центров госуслуг Губернатором Санкт-Петербурга», – сказал Максим Александров.