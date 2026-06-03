Le Monde: Европа с подачи Франции стремится возобновить диалог с РФ Фото: REUTERS.

Подталкиваемые Францией европейские страны ищут возможности возобновить диалог с Россией, в то же время США устали от украинского конфликта. Об этом сообщает издание Le Monde.

По информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон теперь не одинок в отстаивании этой позиции, несмотря на критику со стороны некоторых европейских стран.

«Европа осознает, что ей все же необходимо возобновить диалог с Москвой. Произошла смена европейской позиции», - сообщает один из источников.

Также отмечается, что на протяжении нескольких недель в европейских дипломатических ведомствах обсуждается идея назначить представителя для диалога с Россией.

Ранее сайт KP.RU писал, что каждая страна ЕС должна восстановить диалог с Россией, а не пытаться выстраивать переговоры через общего представителя. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, идея назначения единого переговорщика от всех 27 стран ЕС является практически невыполнимой.

В свою очередь Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.