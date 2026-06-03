Трамп и Биби немного повздорили: лидер Белого дома признал, что сорвался на Нетаньяху Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сумасшедшим» в телефонном разговоре. О том, что Трамп и Биби (прозвище, которое закрепилось за Нетаньяху с детства) немного повздорили, пишет издание New York Post.

«Да, я это говорил. Я бы не сказал, что я был зол. Меня немного беспокоили его постоянные конфликты с Ливаном. Мы очень хорошо работали вместе. Мне очень нравится Биби. И я очень хорошо с ним сотрудничаю», — резюмировал лидер Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что телефонный разговор Трампа и Нетаньяху был напряженным. Трамп требовал сократить военные операции Израиля в Ливане. Axios утверждает, что президент США грубо отчитывал Нетаньяху и называл его сумасшедшим. Сейчас этот факт подтвердился. Сайт KP.RU отметил, что Трамп настроен добиться мира на Ближнем Востоке. Сделка с Ираном так и не подписана, а атаки Израиля на Ливан только усугубляют ситуацию.