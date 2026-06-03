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НовостиПолитика3 июня 2026 12:30

Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным

Белоусов заявил, что Россия и Белоруссия активно развивают военное сотрудничество на фоне враждебных действий НАТО у границ государств
Мария МАМАЕВА
Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным», - говорится в сообщении.

По словам Белоусова, Россия и Белоруссия продолжают активно развивать военное сотрудничество. Как уточнил министр, это особенно важно в условиях враждебной деятельности со стороны Североатлантического альянса у границ союзных государств. Белоусов вместе с Хрениным также обсудили актуальные вопросы партнерства стран в области обороны и механизмы реагирования на внешние вызовы и угрозы.

Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Белоусов заявил о необходимости объединить совместные усилия в сфере коллективной безопасности оборонных ведомств стран-участниц ОДКБ с учетом современной военно-политической обстановки.