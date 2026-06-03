Трамп трижды заявил New York Post, что при нем конфликта на Украине не было бы Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что при его президентстве конфликта на Украине удалось бы избежать. В интервью изданию New York Post президент США повторил это трижды, резко критикуя политику своего предшественника Джо Байдена.

«Этого бы не произошло. Он (Джо Байден — прим.) — наихудший президент, не понимал, что делает. Он не должен был быть президентом», — подчеркнул Трамп.

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил о стремлении нынешней администрации США к долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Вашингтон демонстрирует понимание коренных причин кризиса.

Он также сообщил, что именно это привело к появлению проекта резолюции СБ ООН «Путь к миру», который пока поддержали Россия, Китай и США.