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НовостиВ мире3 июня 2026 12:43

Трамп трижды заявил New York Post, что при нем конфликта на Украине не было бы

Президент США раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена
Анна АДАМАЙТЕС
Трамп трижды заявил New York Post, что при нем конфликта на Украине не было бы

Трамп трижды заявил New York Post, что при нем конфликта на Украине не было бы

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что при его президентстве конфликта на Украине удалось бы избежать. В интервью изданию New York Post президент США повторил это трижды, резко критикуя политику своего предшественника Джо Байдена.

«Этого бы не произошло. Он (Джо Байден — прим.) — наихудший президент, не понимал, что делает. Он не должен был быть президентом», — подчеркнул Трамп.

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил о стремлении нынешней администрации США к долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Вашингтон демонстрирует понимание коренных причин кризиса.

Он также сообщил, что именно это привело к появлению проекта резолюции СБ ООН «Путь к миру», который пока поддержали Россия, Китай и США.