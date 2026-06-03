Анна Семенович рассказала о восстановлении после серьезной травмы пальца

Звезда получила травму из-за неудачного открывания двери. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистка Анна Семенович рассказала, как живет после того, как частично оторвала палец. Неудачное открывание двери привело к серьезной травме, требующей срочной операции и реабилитации. Сейчас певица проходит лечение под присмотром врачей и надеется на благополучный исход. Об этом пишет mk.ru.

«Чувствую себя хорошо, сохраняю оптимизм и мыслю позитивно, потому что понимаю, что в жизни всякое бывает. Палец, конечно, дает о себе знать постоянно: есть неприятная пульсация. Я очень надеюсь, что оторвавшийся кусок мягких тканей приживается обратно на свое место без осложнений», – рассказала Анна.

По словам Семенович, она ежедневно ходит на перевязки, принимает антибиотики и другие лекарства, а врачи внимательно контролируют процесс заживления. Если все пройдет успешно, швы снимут через неделю. Несмотря на травму, певица продолжает работать. Концерты и рабочие планы не отменяются.

«И вообще я радуюсь наступлению лета и призываю всех беречь себя», – добавила звезда.

Ранее в беседе с KP.RU Анна Семенович откровенно рассказала о личной жизни, спорте и секрете счастья. Она призналась, что долгое время жила в режиме постоянной гонки за результатом и успехом.