Форум недвижимости «Движение» соберет 1,5 тысячи риелторов со всей страны

Одно из главных событий форума - пленарное заседание с участием руководителей Минстроя РФ и представителей бизнес-сообщества. Фото предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение».

В Сочи на территории курорта Роза Хутор с 16 по 19 июня пройдет Форум «Движение». Одно из крупнейших отечественных событий в сфере строительства и недвижимости соберет вместе руководителей российских компаний-девелоперов, топ-менеджеров банков, представителей Минстроя России и промышленных предприятий.

В рамках форума откроется выставка ЭКСПО, на которой производители строительных и отделочных материалов, инженерных систем, ИТ-компании и застройщики представят свою продукцию и услуги.

В этом году форум пройдет уже в седьмой раз. По словам организаторов, формат мероприятия в этот раз будет расширен: в нем смогут принять участие не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов, заинтересованных в сотрудничестве со строительной отраслью. На форуме также будет работать большой риелторский кластер, который объединит 1500 риелторов со всей России.

«Все мероприятия форума будут посвящены решению практических задач, выступления спикеров пройдут в формате «есть идея — есть решение». Тематика сессий дополнится аналитикой, макроэкономическими обзорами, сессиями по социологии и демографии», - сообщили организаторы.

Накануне открытия форума, 16 июня, пройдет программа «Движение. День CRE», посвященная актуальным вопросам развития коммерческого сегмента недвижимости, в том числе взаимодействию бизнеса с государством.

В день открытия, 17 июня, запланирована большая сессия девелоперов «Барометр отрасли». Руководители компаний-застройщиков обсудят ключевые направления развития рынка недвижимости.

В этот же день состоится сессия «Экономика под давлением: макрофакторы в действии»: ее участники поговорят о влиянии макроэкономических факторов на бизнес отечественных девелоперов. В дискуссии примут участие представители НИУ ВШЭ, Аналитического центра ДОМ.РФ, ВЦИОМ и ВТБ.

С 17 по 19 июня на форуме также будет работать секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса», посвященная различным видам коммерческой недвижимости – от складских помещений до гостиниц и апартаментов.

Одно из самых ожидаемых событий форума пройдет 18 июня: на главное пленарное заседание соберутся представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и бизнес-сообщества. В этот же день в деловой программе форума запланирована финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». На ней будут обсуждаться вопросы взаимодействия банков с застройщиками.

В рамках «Движения» 16 июня пройдет слет главных архитекторов городов России на тему «Облик городов будущего». Специалисты обсудят, как фасады зданий формируют внешний вид современных мегаполисов. Событие, организованное при поддержке Совета главных архитекторов России, объединит экспертов из Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской, Красноярской областей, республик Северная Осетия и Карелия.

Всего в работе форума «Движение» примут участие несколько тысяч человек. В прошлом году мероприятие собрало 4205 участников из 591 компании.