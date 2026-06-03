Совфед разрешил инкассаторам, сотрудникам ЦБ и Сбербанка сбивать дроны Фото: REUTERS.

Совет Федерации одобрил закон, который официально разрешает сотрудникам Банка России, «Сбербанка» и инкассаторам уничтожать беспилотники. Теперь эти специалисты смогут глушить сигналы или сбивать опасные летательные аппараты, защищая перевозимые ценности и объекты инфраструктуры.

Необходимость принятия этого документа связана с участившимися диверсионными атаками со стороны киевского режима. Особое внимание уделено объектам Центробанка, которые расположены в том числе в новых российских регионах. Кто именно из руководства будет принимать решение о физическом подавлении дрона, вскоре определит сам Банк России.

Ранее в России правом силовой борьбы с беспилотниками обладали только сотрудники ведомственной охраны, Росгвардии, МВД, ФСБ, а также структур ФСИН, СВР и ФСО. Новый закон существенно расширил круг лиц, имеющих право на применение спецсредств против БПЛА.

Между тем крупные промышленные предприятия страны продолжают настаивать на усилении защиты. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что стандартных мер обороны заводам и фабрикам катастрофически не хватает.