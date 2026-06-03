Суд взыскал с бизнесмена 100 тысяч рублей за использование образа Чебурашки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области суд наказал продавца с популярного маркетплейса за торговлю продукцией с изображением Чебурашки. Мужчине придется заплатить 100 тысяч рублей в пользу студии «Союзмультфильм». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На торговой площадке нашли товары с символом, очень похожим на известного персонажа из мультфильма про крокодила Гену. В суде пояснили, что права на этого героя принадлежат компании «Союзмультфильм». Продавец не получал разрешения на использование чужой интеллектуальной собственности.

Представители студии потребовали компенсацию в 50 тысяч рублей каждому истцу, а также деньги на покрытие судебных расходов. Суд признал факт нарушения прав и полностью удовлетворил требования «Союзмультфильма». Теперь нарушителю придется возместить еще и издержки, связанные с фиксацией факта продажи контрафакта.

Ранее ставропольского предпринимателя обязали заплатить компенсацию за использование Чебурашки и крокодила Гены на пищевой продукции. Нарушителю придется заплатить более 150 тысяч рублей.