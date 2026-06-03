ИКИ РАН: На Солнце произошла третья подряд вспышка уровня близкого к X. Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Солнце произошла третья за день вспышка уровня близкого к X - самому высокому показателю. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце третья подряд вспышка уровня близкого к X. Активная область 4455 продолжает формировать взрывы как хорошо настроенный часовой механизм», - говорится в материале.

Уточняется, что первые две вспышки уже запустили в сторону Земли по облаку плазмы, поэтому третья также может дать аналогичный эффект. При этом по баллу события ученые фиксируют противоречивую информацию. Данные о мощности вспышки, полученные при помощи двух аппаратов, разнятся от M9.73 до X1.07.

Ранее KP.RU сообщал, что 3 июня ученые зафиксировали самую сильную за последние полтора месяца вспышку на Солнце. Событие превысило уровень M9.3. Подобные взрывы такой силы последний раз наблюдались в апреле текущего года.