Раскрыта ошибка, почему неприятный запах не лечится диетой для ЖКТ

Как отметил специалист, основной источник запаха – бактерии во рту. Фото: Roman Chazov / Shutterstock / Fotodom

Неприятный запах изо рта в большинстве случаев не связан с работой желудка, заявил врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. По его словам, люди часто проходят обследования у гастроэнтерологов, но причина проблемы при этом остается в полости рта, а не в ЖКТ. Об этом пишет «Газета.Ru».

«С этим запросом пациенты часто приходят уже «обследованные»: гастроскопия, анализы, диеты. И почти всегда – без результата. Потому что ищут не там», – пояснил врач.

Как отметил специалист, основной источник запаха – бактерии во рту. Они скапливаются на языке, в десневых карманах и между зубами, где разлагают остатки пищи и выделяют сернистые соединения, вызывающие стойкий запах, который не убирается жвачкой или ополаскивателями.

По словам Жука, даже при хорошей гигиене человек может пропускать труднодоступные зоны, из-за чего проблема становится хронической. Дополнительные факторы – воспаление десен, скученность зубов, дыхание через рот, курение и некоторые лекарства, снижающие слюноотделение. В редких случаях запах может быть связан с ЖКТ, но тогда обычно есть и другие симптомы.

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