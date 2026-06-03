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НовостиВ мире3 июня 2026 13:04

«Организация работает против России»: в МИД России оценили деятельность ООН

Алимов: ООН сегодня разобщена и работает против России
Людмила МИТРОХИНА
«Организация работает против России»: в МИД России оценили деятельность ООН

«Организация работает против России»: в МИД России оценили деятельность ООН

Фото: REUTERS.

ООН сейчас сильно разобщена, и многое в ней работает против России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«ООН сегодня разобщена как никогда, мы действительно в ООН, наша страна, Российская Федерация, работает в разделенной организации, и многое в этой разделенной организации против нас», — резюмировал российский дипломат в рамках ПМЭФ.

Напомним, в МИДе были недовольны тем, что ООН не сразу отреагировала на террористическую атаку ВСУ по Старобельску. Альянс вначале пытался отмолчаться. А после того, как Россия собрала экстренное заседание, наконец-то высказал свое мнение. В ООН осудили действие киевского режима, но сделали это очень кратко, избегая точных фактов, указывающих на преступную деятельность киевского режима.