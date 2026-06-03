Немецкий депутат Фронмайер допустил обсуждение перезапуска «Северного потока» Фото: A08/Shutterstock/Fotodom

Парламентарий из Германии Маркус Фронмайер, представляющий партию «Альтернатива для Германии», не исключил, что страна может вернуться к идее восстановления газопровода «Северный поток». По его мнению, высокие цены на энергоносители стали одной из главных причин глубокого экономического кризиса в ФРГ. Его слова приводит «Газпром» в своем телеграм-канале.

Фронмайер отметил, что Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти для немецкой экономики. Он заявил, что сегодня необходимо заново проанализировать все возможные сценарии, в том числе возобновление работы газопровода и восстановление торговых отношений с Москвой.

Ранее издание Spiegel, ссылаясь на проект правительственной программы партии АдГ, сообщило, что они намерены добиваться перезапуска «Северного потока». Такие инициативы будут включены в их предвыборную кампанию.