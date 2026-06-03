Алимов: генсек ООН выполняет роль «изощренного придворного западного сюзерена» Фото: REUTERS.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не нейтрален, он подчинен Западу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Против нас сейчас генсекретарь [ООН], который не желает или не способен быть на высоте своего положения, а скорее играет какую-то роль такого изощренного придворного своего коллективного западного сюзерена», — резюмировал российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что России в ООН приходится работать в довольно сложных условиях. Многое в организации работает против РФ. Например, после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР ООН не сразу отреагировала на происходящее. Альянс долгое время хранил молчание, включая генсека Гуттериша. Только стараниями российского МИД Запад не смог спустить на тормозах очередной теракт киевского режима. ООН пришлось осудить действия ВСУ.