МИД Греции направил Киеву протест из-за безэкипажного катера со взрывчаткой

МИД Греции указал, что беспилотник ВСУ создавал угрозу судоходству и мог унести жизни людей. Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция отправила Киеву официальный протест после обнаружения украинского безэкипажного катера со взрывчаткой в пещере у острова Лефкада в Ионическом море. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.

По ее словам, протест был передан властям Незалежной как в устной, так и в письменной форме. Афины указали, что беспилотник создавал угрозу судоходству, мог унести жизни людей и нанести серьезный экологический ущерб региону.

«Перенос военных действий в Средиземное море на большом удалении от реальной <...> (зоны боев - прим. ред.) может создать опасность для нашей национальной безопасности, а также нанести тяжелый удар по экономике страны», - заявила Зохью.

Представитель МИД подчеркнула, что право Украины на самооборону не может служить оправданием подобных действий. Греция потребовала от Киева воздержаться от проведения миссий в акватории Средиземного моря и не допускать присутствия дронов в греческих водах.

Стоит напомнить, что это далеко не первый раз, когда ВСУ запускают свои беспилотники в другие страны за пределами зоны конфликта. Так, недавно украинские боевики по ошибке направили технику со взрывчаткой прямо в Финляндию.