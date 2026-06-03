Более тысячи альпинистов покорили Эверест в этом сезоне, поставив рекорд Фото: Shutterstock.

В текущем сезоне более тысячи альпинистов достигли вершины Эвереста, установив новый рекорд по числу восхождений за один сезон. Об этом сообщает агентство AFP в соцсети X.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, тогда о успешном покорении горы заявили 877 человек. По словам представителя департамента туризма Непала Химала Гаутама, итоговая цифра еще будет уточняться. Для подтверждения восхождения нужны фотографии и заявления от экспедиционной компании и гидов.

Рост числа успешных подъемов связывают с длительным периодом стабильной погоды, который он создал благоприятные и относительно безопасные условия для альпинистов.

При этом сезон не обошелся без трагедий: погибли пять человек (двое граждан Индии и трое непальских альпинистов), еще один непальский гид пропал без вести во время спуска с вершины.

Ранее KP.RU писал, что супруга хоккеиста Ильи Ковальчука, альпинистка Николь, первой из россиянок покорила Эверест без кислородного баллона. Ранее она уже поднималась без кислорода на вершину Манаслу.