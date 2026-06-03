Главарь банды киллеров Худаев найден мертвым в СИЗО Оренбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главарь банды киллеров Алексей Худаев, причастный вместе с подельниками к убийствам бизнесменов и их близких, найден мертвым в СИЗО Оренбурга 31 мая 2026 года. Об этом сообщает «КП-Оренбург».

Алексей Худаев. Фото: соцсети

«Худаев был обнаружен в своей камере в бессознательном состоянии. Несмотря на немедленно начатые реанимационные действия <...>, спасти обвиняемого не удалось», - говорится в материале.

Уточняется, что признаков насильственной смерти на теле Худаева не было обнаружено. Следователи устанавливают детали и обстоятельства произошедшего, а также причины смерти лидера преступной группировки.

О задержании Худаева стало известно в декабре 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в организации серии заказных убийств нескольких человек, включая маленького ребенка. Против Худаева было возбуждено сразу несколько уголовных дел.