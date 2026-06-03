На Западе удивлены неожиданно огромными запасами золота в России

Bloomberg: добыча золота в России оказалась неожиданно большой Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Добыча золота в России оказалась неожиданно большой. В текущем году страна может извлечь от 480 до 500 тонн металла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.

«Россия впервые за много лет опубликовала прогноз по добыче золота, который намного превышает ожидания независимых отраслевых экспертов», - говорится в материале агентства.

По данным источников СМИ, озвученные цифры превзошли прогнозы отраслевых экспертов. Если показатели подтвердятся, Россия обгонит Китай и станет крупнейшим производителем золота на планете.

Ранее стало известно, что Якутия вышла на первое место в России по добыче серебра и на второе - по золоту и углю. Более того, регион смог сохранить лидирующие позиции по извлечению алмазов. Глава региона Айсен Николаев заявил, что несмотря на западные санкции, Якутия продолжает делать успехи в горнодобывающей промышленности.