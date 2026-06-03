Пять заключенных с симптомами Эболы сбежали из изоляторов в ДРК Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

Пять заключенных с симптомами лихорадки Эбола сбежали из карантинных изоляторов медучреждений в Демократической Республике Конго, сообщает радиостанция Okapi.

Они были переведены из центральной тюрьмы города Буниа (провинция Итури), где у них выявили признаки опасного заболевания: троих отправили в медицинский центр Руампара, двоих — в больницу Буниа.

Полицейские отказались охранять больных в изоляторах из-за риска заразиться, в результате те смогли скрыться. Местонахождение беглецов пока неизвестно, их активно ищут. Население предупредили о происшествии и призвали избегать контактов с этими людьми. В тюрьме Буниа ввели усиленный медицинский контроль, чтобы не допустить распространения вируса.

Ранее KP.RU писал, что в Демократической Республике Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в ходе нынешней вспышки достигло 60, а количество заразившихся выросло до 344. Эпицентр вспышки, ставшей 17-й по счету в ДРК, расположен в провинции Итури на востоке страны, а случаи заболевания также выявлены в соседней Уганде.