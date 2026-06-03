Тысячи фото и видео: серийного интернет-педофила поймали с поличным

27-летний финн обвиняется в сексуальном онлайн-насилии над более чем 360 детьми Фото: REUTERS.

В Финляндии 27-летний мужчина, как утверждает полиция, через Snapchat домогался до 361 ребёнка в возрасте от девяти до 15 лет. В ходе расследования на его мобильном телефоне были найдены тысячи видео и фотографий с детьми. Об этом пишет Die Welt.

Финская прокуратура обвинила мужчину в сексуальном насилии над детьми через Интернет. По их данным, с 2019 по 2022 год он вступил в контакт с 361 ребёнком в возрасте от девяти до 15 лет, совершив над ними насильственные действия сексуального характера.

Следователи установили, что мужчина связывался с детьми через Snapchat и обманом убеждал их делать фотографии в обнажённом или полуобнажённом виде. Кроме того, он склонял их к сексуальным действиям.

Мужчина частично признал свою вину. Ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах, а также в распространении изображений детей в сексуальном контексте. Суд над ним должен начаться в сентябре.

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