Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 13:37

Россиянам рассказали, возможно ли отказаться от ЕГЭ: ответ от главы Российской академии образования

Глава РАО Васильева: Отменить ЕГЭ в ближайшее время невозможно
Анастасия ПИГИНА
По словам главы РАО, такой формат стал удобным вариантом выпускных экзаменов.

По словам главы РАО, такой формат стал удобным вариантом выпускных экзаменов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ближайшее время не планируется, заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева на полях ПМЭФ-2026. По ее словам, экзамен оказался удобным инструментом как для выпускников школ, так и для вузов. Об этом пишет Lenta.ru.

«Я об этом говорила, будучи министром, и сейчас тоже говорю: все-таки есть определенная возможность ребенку, взрослому человеку сдать экзамены где-то в глубинке и, имея хорошие баллы за ЕГЭ, поступить в какой-то крупный университет или институт, который является его мечтой», – отметила Васильева.

Она подчеркнула, что ЕГЭ стал удобным вариантом выпускных экзаменов и вступительных испытаний в вузы, а система постепенно совершенствуется. По ее словам, если многие страны шли к своему экзамену 150 лет, то Россия прошла этот путь очень быстро и продолжает совершенствовать систему.

Напомним, основной этап Единого государственного экзамена 2026 года стартовал 1 июня. За его проведением следят около 9 тысяч наблюдателей, которые контролируют процесс в 3,5 тысячи пунктах проведения экзаменов. Всего в организации и обеспечении ЕГЭ задействовано более 110 тысяч сотрудников, приводит «Царьград».