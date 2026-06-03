Ирисы простоят дольше: флорист назвала простые способы ухода

Флорист объяснила, как сохранить ирисы свежими в домашних условиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Флорист Елизавета Ястова рассказала, как продлить свежесть букета с ирисами, пока длится сезон их цветения. Несмотря на то, что ирис считается недолговечным цветком, его можно дольше сохранить в вазе с помощью простых приемов. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Он не будет стоять долго, как хризантема или гвоздика. Но продлить его недолгую жизнь все же можно, подрезая стебли и часто меняя воду в вазе на свежую», – объяснила Ястова.

Эксперт посоветовала ставить букет в прохладное место, ведь ирис предпочитает тень и умеренную температуру. Кроме того, жизнь композиции продлят специальные порошки с питательными микроэлементами, которые предотвращают цветение воды и препятствуют размножению бактерий.

Флорист подчеркнула, что правильный уход помогает наслаждаться яркими ирисами дольше и делает букет красивым даже при недолгом сроке жизни цветка.

Ранее специалист Виктория Колядная отмечала, что привычные «домашние лайфхаки» вроде сахара и водки способны быстро испортить букет. По ее словам, сахар становится питательной средой для бактерий.