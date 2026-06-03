«Чистильщик неба» и «ювелир»: раскрыты преимущества российских истребителей Су

Российский истребитель Су-57 способен эффективно действовать в боевых условиях, оставаясь незаметным для вражеских радаров. Фото: N509FZ/wikipedia.org

Российский истребитель Су-57 способен эффективно действовать в боевых условиях, оставаясь незаметным для вражеских радаров. Об это сообщает Ростех в своем Тelegram-канале.

Су-57, по данным Ростеха, выполняет роль летающего центра управления. При этом истребитель может работать из так называемого «тумана войны»: то есть, вести боевые действия, не обнаруживая себя.

В госкорпорации также сравнили разные модели российских военных самолетов: Су-34 назвали «ювелиром», способным точно сбрасывать авиабомбы, а Су-35С — «чистильщиком неба», уничтожающим цели на расстоянии в сотни километров.

Ранее польское издание Onet сообщило о неспособности украинских военных ответить на удары российского истребителя Су-57 из-за отсутствия дальнобойного вооружения. Эти самолеты запускают крылатые ракеты с расстояния 200-400 км, оставаясь в российском воздушном пространстве вне зоны действия украинских ПВО.