Белоусов провел встречу с главой Минобороны Таджикистана Собирзодой. Фото Минобороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой, министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

«Белоусов провел встречу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой», - говорится в заявлении.

В ходе контактов министры обсудили совместную работу ведомств России и Таджикистана. Белоусов назвал сотрудничество стран в военной области одним из важнейших факторов сохранения стабильности в регионе Центральной Азии.

Россия и Таджикистан также ведут обмен боевых опытом армий, осуществят подготовку военнослужащих и их обучение, пополняя численность квалифицированных кадров.

Ранее KP.RU сообщал, что Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Министры обсудили развитие военного сотрудничества между странами.