Адвокат Мальбин: Банк России может принудительно взыскать € 200 млрд с Euroclear Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный банк России может начать принудительное взыскание около 200 миллиардов евро с Euroclear. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Мальбин.

Юрист пояснил, что это стало возможным после того, как арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист по иску к бельгийскому Euroclear Bank. Далее у российского регулятора есть несколько вариантов действий: передать исполнительный лист в службу судебных приставов либо обратиться в российские банки, где могут быть открыты счета Euroclear.

Как отметил специалист, хотя исполнительный лист позволяет реализовать решение суда в России, эффективность мер будет зависеть от того, располагает ли Euroclear имуществом на территории страны.

Ранее KP.RU писал, что апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы, который ранее отказал бельгийскому депозитарию в выделении части требований Банка России в отдельное производство по делу о взыскании около 200 млрд евро. 15 мая суд первой инстанции уже удовлетворил иск ЦБ, а 26 мая по заявлению регулятора обратил решение к немедленному исполнению.