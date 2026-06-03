Митрополит Иларион направлен в Бразилию после инцидента в Чехии

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Митрополит Иларион после инцидента в Чехии направлен на служение в Бразилию. Туда его отправил патриарх Кирилл.

В патриаршем указе, опубликованном на сайте Русской православной церкви, сообщается, что митрополит будет служить в храмах Петра и Павла в Санта-Розе и Иоанна Богослова в Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).

Напомним, 25 мая полиция Чехии задержала митрополита Илариона по анонимному сигналу о перевозке наркотиков. Митрополит отрицал обвинения, называя задержание провокацией. 26 мая его освободили без обвинений и он уехал из Чехии. Митрополит всегда заявлял, что запрещенные вещества в его автомобиль подбросили. Ранее KP.RU писал, что священнослужитель прибыл в Россию после случившегося в Карловых Варах.