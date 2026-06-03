От комаров есть два эффективных средства: что поможет пережить сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с aif.ru рассказал, какие два средства действительно помогают в борьбе с комарами. По его словам, распространенные советы по высадке растений на даче часто не дают нужного результата.

Специалист пояснил, что одним из рабочих вариантов является обычный чеснок. Чтобы отпугнуть насекомых, нужно раздавить дольку и намазаться получившейся кашицей. Эффект от такой процедуры сохранится примерно на полтора-два часа, пока чеснок не высохнет полностью.

Эксперт предупредил, что у этого народного метода есть серьезные минусы. После нанесения человек будет сильно пахнуть чесноком, а едкий сок может вызвать раздражение на нежной коже. Роман Хряпин добавил, что в таком случае покровы могут покраснеть и начать шелушиться, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Вторым и более удобным способом энтомолог назвал использование магазинных препаратов. Он уточнил, что существуют кремы, лосьоны и аэрозоли, которые можно распылять как на одежду, так и на тело. По мнению эксперта, в такой химической защите содержится много действующих веществ, и пользоваться ими гораздо практичнее.

Тем временем доктор медицинских наук Дмитрий Еделев предупредил россиян о другой опасности. Он сообщил, что из-за аномально раннего появления комаров в ряде регионов страны возрос риск распространения малярии, лихорадки Западного Нила и туляремии. Его слова приводит 360.ru.