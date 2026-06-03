ИИ в руках мошенников: как не попасться на удочку псевдоинвестиций

Эксперт Мокров: Аферисты все чаще используют ИИ для псевдоинвестиций Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники все чаще пользуются искусственным интеллектом для привлечения людей в псевдоинвестиционные проекты. Как заявил РИАМО эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров, распознать подобную схему, чтобы не потерять свои накопления, все же можно.

«Мошенники так любят слово ИИ, потому что оно звучит убедительно для тех, кто хочет заработать быстро и современно. Раньше продавали секретную стратегию, а теперь - нейросеть, бота и автоматический заработок. Но схема все еще старая», - пояснил спикер.

Сценарии у аферистов выглядят одинаково, рассказывает эксперт: реклама в мессенджере или соцсетях, куратор, чат или личный кабинет с красивым графиком. Иногда жертве, для придания истории надежности, даже дают внести небольшую сумму. А после человека подталкивают к большому переводу.

Особое внимание стоит обратить на следующие фразы: доход без риска, гарантированная прибыль, ИИ-бот торгует за вас, места ограничены, вывод после комиссии. Они не имеют отношения к реальным инвестициям и должны насторожить потенциального инвестора. Еще один признак опасности - просьба не говорить банку, что это инвестиции.

«Проверять надо не красивую презентацию и не слово нейросеть, а базовые вещи: есть ли компания в реестрах Банка России, совпадают ли ИНН, ОГРН, домен сайта и реквизиты, есть ли лицензия, понятный договор и прозрачная модель заработка», - советует Мокров.

Как KP.RU писал ранее, 18-летний москвич лишился золотого слитка и сбережений, поверив телефонным аферистам. Причиненный мошенниками ущерб составляет более 17,5 млн рублей. Двое курьеров уже задержаны.