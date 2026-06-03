В Европе заговорили о рисках потери российского рынка: ЕС призвали искать новые формы сотрудничества с РФ

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Европа может навсегда потерять российский рынок Фото: REUTERS.

Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не начнет искать новые формы торгово-экономического сотрудничества с Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в РФ Витторио Торрембини.

«Это непростой процесс, и Европе надо подключаться к нему, иначе она рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок», - отметил он.

По словам Торрембини, российский рынок может оказаться занят азиатскими компаниями к тому моменту, как страны Европы опомнятся и захотят вернуться. При этом глава GIM Unimpresa считает, что отношения между Европой и Россией уже не станут прежними. Однако в долгосрочной перспективе им все равно не обойтись друг без друга.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа потеряла порядка трех триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, европейцы фактически ведут свою экономику к коллапсу.