Набрали людей больше, чем положено: стали известны детали крушения катера с туристами на Байкале

Катер с туристами на Байкале перевернулся из-за перегруза и ненадежности судна

Катер с туристами перевернулся на Байкале из-за перегруза и ненадежности судна. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 19 мая. Туристы из Подмосковья вышли на прогулку вдоль берега на катере «Хивус Пантом». На борту находились 17 человек, включая 14-летнего подростка. Путешественники планировали насладиться красотами озера, однако все обернулось трагедией.

Известно, что норма вместимости такого катера составляет 10 пассажиров. По предварительной версии, именно перегруз стал одной из ключевых причин крушения.

Второй причиной называют особенности самого судна. По словам опытного судовладельца Натальи, модели на одной «подошве» крайне неустойчивы и рассчитаны преимущественно на речные условия. Такие катера выдерживают волны не более 1-2 метров, тогда как Байкал с его непредсказуемыми штормами для подобных судов категорически не подходит.

В итоге из 17 человек спасти удалось лишь 12. Среди выживших числится подросток. Одна пассажирка получила серьезную рану ноги и была госпитализирована. Судьба остальных пятерых до сих пор неизвестна. Поисковая операция продолжается.

Ранее в Грузии российский турист утонул у подножия водопада. Про обстоятельства трагедии читайте на сайте KP.RU.