Рябков: РФ видит вклад спонсоров ВСУ в атаки на Петербург в дни проведения ПМЭФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона видит вклад западных спонсоров киевского режима в атаки ВСУ на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь», - отметил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва решительно осуждает действия киевского режима в связи с атаками на Северную столицу. При этом, по словам замминистра, все попытки ВСУ и их спонсоров дестабилизировать ситуацию обречены на провал.

Напомним, что утром 3 июня беспилотники ВСУ ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Несколько объектов были повреждены.