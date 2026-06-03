Хабаровский край вошел в тройку лидеров России по развитию государственно-частного партнерства

Фото: Михаил КОРОБИЦЫН

Хабаровский край занял почетное третье место, пропустив вперед лишь Москву и Пермский край.

Оценка позиций в рейтинге складывалась из трех ключевых параметров: динамика реализации проектов ГЧП в 2025 году, накопленный опыт создания таких проектов за предыдущие годы, а также эффективность работы и степень вовлеченности региональных властей в проекты ГЧП.

В 2025 году Хабаровский край заключил 9 концессионных соглашений на общую сумму 132 млрд рублей. Шесть из них касаются объектов жилищно-коммунального хозяйства. Среди них — самая крупная концессия в стране по созданию инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре с инвестиционным объемом 123,7 млрд рублей, из которых 119,9 млрд рублей составят средства частного инвестора.

Губернатор края Дмитрий Демешин отметил, что в прошлом году с применением сразу двух инструментов «Инфраструктурного меню» был реализован важный концессионный проект — введена в эксплуатацию тепломагистраль № 35 в Хабаровске. Он подчеркнул, что это даст импульс активной застройке северной части краевого центра: мощности новой магистрали достаточно для обеспечения централизованным отоплением не менее 1,5 млн квадратных метров жилья.

Помимо этого, в регионе с использованием механизма дальневосточной концессии реализуются и другие значимые проекты. Глава региона сообщил, что ведется строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, благодаря чему уникальные коллекции, долгое время недоступные широкой публике, наконец получат современное выставочное пространство. Продолжается реконструкция хабаровской набережной, которая после завершения работ станет самой протяженной на Дальнем Востоке. Также возводится первый за многие годы круглогодичный детский лагерь. По словам губернатора, такие проекты – это не просто стройка, а качество жизни, которое люди видят и чувствуют.