Россиянам рассказали, за какие нарушения могут лишить имущества Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с aif.ru объяснил, за какие именно проступки покинувших страну граждан могут оставить без квартир и дач. По его словам, речь идет о правонарушениях, направленных против интересов Российской Федерации.

В Госдуме недавно одобрили законопроект, который разрешает арестовывать имущество релокантов. Эта мера применяется только в том случае, если человек совершил деяния против интересов страны по нескольким конкретным статьям законодательства.

Иван Соловьев уточнил, что документ вносит поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях. Если раньше арест имущества использовался в качестве штрафа или обеспечительной меры, то теперь под него могут попасть все принадлежащие человеку объекты недвижимости.

Юрист добавил, что список поводов для конфискации жилья стал шире. В него теперь включили злостное хулиганство, которое выражается в неуважении к государственным символам России.

Эксперт напомнил о громких случаях, когда люди сжигали флаги или свои паспорта. Теперь за подобные действия нарушителям может грозить реальная потеря имущества.

Life.ru напомнил, что недавно появилась информация о возможной потере певицей Аллой Пугачёвой и её супругом своей недвижимости после вступления закона в силу. При этом новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.