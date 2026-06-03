Жирность сливочного масла влияет не только на вкус: врач рассказал, какое выбрать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, какое сливочное масло стоит выбирать в магазине, чтобы не навредить здоровью. Он подчеркнул, что оптимальной для ежедневного употребления является жирность 82,5%. Советом он поделился в беседе с aif.ru.

Медик напомнил, что суточная норма сливочного масла не должна превышать 25 граммов. При этом он предостерег от покупки продукта с жирностью 72 процента и ниже. По словам эксперта, такие спреды содержат больше влаги и добавок, а настоящего молочного жира в них недостаточно.

Диетолог пояснил, что согласно ГОСТу существует три основные категории продукта. «Крестьянское» масло содержит 72,5% жира, «Любительское» — 80%, а «Традиционное» — 82,5%. Последний вариант обладает более плотной структурой и насыщенным сливочным вкусом за счет минимального количества влаги в составе.

Тем не менее, некоторым категориям граждан от этого продукта лучше отказаться. Антон Поляков уточнил, что сливочное масло следует ограничить или полностью исключить из меню людям с ожирением, избыточной массой тела, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях.

При этом Life.ru пишет, что недельный набор продуктов для ребенка, рассчитанный по нормативам потребительской корзины, в июне 2026 года обойдется в 1912 рублей. В этот набор входит полтора килограмма круп и хлеба, почти четыре килограмма овощей, больше двух килограммов фруктов, а также мясо, рыба, молочка и яйца.