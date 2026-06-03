На Западе назвали главное преимущество истребителя Су-75

Российский Су-75 станет самым доступным самолетом пятого поколения. Фото: Kremlin.ru/wikipedia.org

Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate может стать самым доступным самолетом в своем классе как по стоимости производства, так и по затратам на эксплуатацию. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По оценке аналитиков издания, экономичность воздушного судна обусловлена самой концепцией разработки. При создании Су-75 конструкторы опирались на уже отработанные технологии двухместного истребителя Су-57. Это позволило существенно сократить затраты на проектирование.

«Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения», - отмечают эксперты MWM.

По мнению обозревателя, благодаря истребителю ВКС России получат экономическое преимущество в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения. Доступность самолета может сделать его привлекательным не только для российских сил, но и для зарубежных покупателей.

Ранее стало известно. что отечественный истребитель Су-57 быстро набирает популярность на глобальном рынке. Он привлекает заграничных покупателей своей двухместной модификацией, благодаря которой можно управлять роями БПЛА.