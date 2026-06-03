Суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей журналистку «Дождя»* Монгайт** Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую «Дождя»* Анну Монгайт** на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение судебного органа.

«Монгайт** признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в протоколе суда.

Монгайт** ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Также отмечается, что в октябре 2025 года суд заочно приговорил журналистку к 5 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России.

В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку к 5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, после чего она была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* — СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в РФ.

** — физическое лицо, признанное иноагентом, а также внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.