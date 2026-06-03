Почти 50 дачников с тяжелыми травмами кистей спасли хабаровские микрохирурги

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Дачный сезон принес хабаровским медикам дополнительную работу. За последнюю неделю в краевую клиническую больницу имени О.В. Владимирцева обратились почти 50 жителей Хабаровского края с серьезными травмами кистей. Причина - неосторожное использование болгарок, электропил и газонокосилок.

Благодаря современному оборудованию, приобретенному в том числе по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», врачи сохраняют подвижность и мелкую моторику рук. Врачи краевой клинической больницы имени О.В. Владимирцева помогают пациентам с тяжелыми травмами кистей рук. Специалисты проводят многочасовые микрохирургические операции, позволяющие шаг за шагом восстановить сосуды, нервы и сухожилия, а главное – вернуть человеку возможность пользоваться рукой в быту и работать

Один из пациентов – Артем Казарин, получил травму на дачном участке.

– Болгарку закусило, и руку вместе с доской повело под инструмент – я просто не успел среагировать. Все очень быстро произошло, – поделился Артём.

Травматолог-ортопед отделения микрохирургии кисти Александр Чечурин после двух успешных многочасовых операций фактически вернул руке жизнь. Благодаря развитию микрохирургической техники он выполнил пересадку лучевого лоскута – часть тканей предплечья перенесли на сосуды кисти, что позволило одномоментно закрыть обширный дефект. Сегодня пациент уже спокойно сжимает и разжимает кулак и даже берет в руки тонкие предметы.

«Наша главная задача — сохранить человеку кисть так, чтобы в быту он мог брать мелкие предметы, работать и жить полноценной жизнью», — подчеркнул заместитель главного врача Евгений Булгаков. Благодаря поддержке Президента и краевого правительства, мы оснащены современным микрохирургическим оборудованием, позволяющем проводить подобные операции. Наша главная задача – сохранить человеку кисть так, чтобы в быту он мог брать мелкие предметы, работать и жить полноценной жизнью. Здесь речь идет не о пластической хирургии или косметологии, а именно о восстановлении моторики.