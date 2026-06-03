Александр Дугин оценил, способен ли ИИ вытеснить философов

Философ отметил, что на техническом уровне ИИ способен заменить множество сотрудников. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Философ Александр Дугин рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сможет ли искусственный интеллект заменить человека. По его словам, современные ИИ-системы могут выполнять многие технические задачи, но осмысление истории, ценностей и угроз остается исключительной прерогативой человека. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если мы скажем об AGI (ИИ. – Прим. ред.), в этом контексте вполне возможно, что речь идет о совершенно страшной угрозе человечества. Страшной! Но, опять же, понять это может только человек, который знает, что такое угроза, что такое история», – заявил Дугин.

Философ отметил, что на техническом уровне ИИ способен заменить множество сотрудников, выполняющих рутинные обязанности, и добавил, что если человека можно полностью заменить машиной, значит, его функции уже мало отличаются от механических.

При этом Дугин подчеркнул, что настоящие философы, работающие с парадигмами сознания, крайне редки. Их мнение остается особенно важным, поскольку именно они способны оценивать влияние новых технологий на общество.

Ранее академик Владислав Лекторский рассказал, что чрезмерное доверие к нейросетям может быть опасным, так как люди начнут перекладывать на ИИ свою ответственность.