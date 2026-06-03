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НовостиОбщество3 июня 2026 14:53

Александр Дугин оценил, способен ли ИИ вытеснить философов

Философ Дугин заявил, что ИИ представляет страшную угрозу для человечества
Анастасия ПИГИНА
Философ отметил, что на техническом уровне ИИ способен заменить множество сотрудников.

Философ отметил, что на техническом уровне ИИ способен заменить множество сотрудников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Философ Александр Дугин рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сможет ли искусственный интеллект заменить человека. По его словам, современные ИИ-системы могут выполнять многие технические задачи, но осмысление истории, ценностей и угроз остается исключительной прерогативой человека. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если мы скажем об AGI (ИИ. – Прим. ред.), в этом контексте вполне возможно, что речь идет о совершенно страшной угрозе человечества. Страшной! Но, опять же, понять это может только человек, который знает, что такое угроза, что такое история», – заявил Дугин.

Философ отметил, что на техническом уровне ИИ способен заменить множество сотрудников, выполняющих рутинные обязанности, и добавил, что если человека можно полностью заменить машиной, значит, его функции уже мало отличаются от механических.

При этом Дугин подчеркнул, что настоящие философы, работающие с парадигмами сознания, крайне редки. Их мнение остается особенно важным, поскольку именно они способны оценивать влияние новых технологий на общество.

Ранее академик Владислав Лекторский рассказал, что чрезмерное доверие к нейросетям может быть опасным, так как люди начнут перекладывать на ИИ свою ответственность.