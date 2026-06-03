ВОЗ подтвердила 344 случая заражения и 60 смертей из-за Эболы в ДРК

В ВОЗ отметили, что число подозреваемых случаев заражения Эболой в странах Африки снижено до 116 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксированы 344 случая заражения и 60 смертей из-за Эболы. Об этом на пресс-конференции в Женеве сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, снижение числа подозреваемых случаев на прошлой неделе стало возможным после исключения других заболеваний со схожими симптомами. Тогда насчитывали свыше 1000 больных. В соседней Уганде зафиксированы 15 подтвержденных случаев и одна смерть. В обоих государствах восемь пациентов уже выздоровели.

«В ДРК ВОЗ подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 случаев смерти. При этом число подозреваемых случаев снижено до 116», - заявил Гебрейесус.

Вместе с тем, глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация остается напряженной. На национальном уровне риск распространения болезни оценивается как очень высокий, на региональном как высокий. На глобальном уровне угроза пока минимальна.

Как ранее писал сайт KP.RU, восточную часть Конго охватила вспышка лихорадки Эбола. В основном болезни фиксируют в зонах боевых действий.