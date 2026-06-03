Польша предложила США создать постоянную военную базу на территории республики Фото: REUTERS.

Польша направила Соединенным Штатам официальное предложение о создании постоянной военной базы на территории республики. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше», - написал министр в личном аккаунте в социальной сети X.

Как заявил Косиняк-Камыш, приверженность США безопасности Польши не только не уменьшается, но и может быть растет еще больше. Сейчас на территории республики в местах временного проживания размещены порядка 10 тысяч военнослужащих США. Присутствие американских солдат в Польше осуществляется по принципу ротации.

Ранее KP.RU сообщал, что США усиливают военное присутствие в Польше. Вашингтон уже начал переброску в республику подразделений Первой кавалерийской дивизии из штата Техас.