Стали известны планы Франции на танкер Tagor: судно заберут, капитана — в тюрьму Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Франции могут конфисковать танкер Tagor. О планах французских властей на задержанное судно сообщило BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро … а также конфискация судна», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, танкер Tagor задержан французскими ВМС и прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, по данным MarineTraffic. Судно останется на якорной стоянке несколько дней из-за расследования. Президент Франции Эммануэль Макрон не удержался и прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что решимость Парижа непоколебима, а также признался, что ему помогали задерживать танкер другие страны Запада.